Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10C vs Note 11S – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10C против Infinix Note 11S

Ксиаоми Редми 10С
VS
Инфиникс Ноут 11S
Xiaomi Redmi 10C
Infinix Note 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.95-дюймового Infinix Note 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 11S
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 44% выше плотность пикселей (387 vs 268 PPI)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 515 и 377 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Note 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 -
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 470 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 84.5%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 1217:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C
474 нит
Note 11S
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 173.06 мм
Ширина 76.56 мм 78.37 мм
Толщина 8.29 мм 8.7 мм
Вес 190 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Зеленый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C
82%
Note 11S +3%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Инфиникс Ноут 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2400 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali G57 MC2
Частота GPU 1114 МГц 950 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C
377
Note 11S +37%
515
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C
1592
Note 11S +13%
1800
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C
248417
Note 11S +37%
339328
CPU 84253 96562
GPU 37215 81765
Memory 67134 69288
UX 60881 92139
Total score 248417 339328
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C
442
Note 11S +148%
1097
Stability 97% -
Graphics test 2 FPS 6 FPS
Graphics score 442 1097
PCMark 3.0 score 6622 9206
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 XOS 10
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Infinix Note 11S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Note 11S
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и звук - выбирайте Infinix Note 11S, а если программное обеспечение и автономность – то Xiaomi Redmi 10C.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 10C или Redmi Note 11
2. Redmi 10C или Galaxy A13
3. Redmi 10C или Redmi Note 10S
4. Redmi 10C или Redmi 9C
5. Redmi 10C или Redmi 10
6. Redmi 10C или Redmi 10A
7. Redmi 10C или Poco C40
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры