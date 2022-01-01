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Xiaomi Redmi 10C против Nokia C2

Ксиаоми Редми 10С
VS
Нокиа С2
Xiaomi Redmi 10C
Nokia C2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Комплектуется на 2200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2800 мАч
  • На 1.01" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 10.4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 2 года новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C2
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Nokia C2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 18:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 71.6%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 1217:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C
474 нит
Nokia C2
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 154.8 мм
Ширина 76.56 мм 75.6 мм
Толщина 8.29 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C +15%
82%
Nokia C2
71.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Нокиа С2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 2400 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 -
Размер транзистора 6 нанометров -
Графика Adreno 610 -
Частота GPU 1114 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C
375
Nokia C2
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C
1594
Nokia C2
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C
238292
Nokia C2
н/д
CPU 82806 -
GPU 41004 -
Memory 51211 -
UX 64425 -
Total score 238292 -
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C
443
Nokia C2
н/д
Stability 94% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 443 -
PCMark 3.0 score 6607 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 13 Android Go
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Nokia C2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Nokia C2
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10C более удачной покупкой.

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