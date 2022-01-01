Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.