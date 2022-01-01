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Xiaomi Redmi 10C против Oppo Realme 9

Ксиаоми Редми 10С
VS
Оппо Реалми 9
Xiaomi Redmi 10C
Oppo Realme 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • На 0.31" большая диагональ экрана
Причины выбрать Oppo Realme 9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 53% выше плотность пикселей (411 vs 268 PPI)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (642 против 474 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Realme 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.71 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 430 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 84.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 1217:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C
474 нит
Realme 9 +35%
642 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 160.2 мм
Ширина 76.56 мм 73.3 мм
Толщина 8.29 мм 7.99 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C
82%
Realme 9 +3%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Оппо Реалми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C
375
Realme 9 +1%
378
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C
1594
Realme 9
1587
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C
238292
Realme 9 +21%
289180
CPU 82806 86582
GPU 41004 50350
Memory 51211 73914
UX 64425 79973
Total score 238292 289180
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C
443
Realme 9 +1%
447
Stability 94% 99%
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Graphics score 443 447
PCMark 3.0 score 6607 8020
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:18 ч.
Просмотр видео - 18:35 ч.
Игры - 07:31 ч.
Режим ожидания - 139 ч.
Общая автономность
Redmi 10C
н/д
Realme 9
42:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Oppo Realme 9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Realme 9
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 более удачной покупкой.

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