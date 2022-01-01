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Xiaomi Redmi 10C против Oppo Realme C30

Ксиаоми Редми 10С
VS
Оппо Реалми С30
Xiaomi Redmi 10C
Oppo Realme C30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 380 и 350 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Realme C30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 82.2%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 1217:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C
479 нит
Realme C30
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 164.1 мм
Ширина 76.56 мм 75.6 мм
Толщина 8.29 мм 8.5 мм
Вес 190 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C
82%
Realme C30
82.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Оппо Реалми С30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Unisoc Tiger T612
Макс. частота 2400 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MP1
Частота GPU 1114 МГц 614 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C +9%
380
Realme C30
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C +24%
1607
Realme C30
1301
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C +33%
240024
Realme C30
180666
CPU 82806 59874
GPU 41004 21805
Memory 51211 45664
UX 64425 52407
Total score 240024 180666
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C
443
Realme C30
н/д
Stability 94% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 443 -
PCMark 3.0 score 6607 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI Go
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Oppo Realme C30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Realme C30
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10C более удачной покупкой.

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