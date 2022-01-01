Xiaomi Redmi 10C против Samsung Galaxy A13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 375 и 152 баллов
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
- На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
- На 23% выше максимальная яркость экрана (581 против 474 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
33
15
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.71 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20.6:9
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|83.2%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|93%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|27 мс
|33 мс
|Контрастность
|1217:1
|1257:1
Дизайн и корпус
|Высота
|169.59 мм
|165.1 мм
|Ширина
|76.56 мм
|76.4 мм
|Толщина
|8.29 мм
|8.8 мм
|Вес
|190 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Синий
|Черный, Синий, Персиковый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|1114 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|-
|~126 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C +147%
375
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C +174%
1599
583
|CPU
|82806
|43950
|GPU
|41004
|22702
|Memory
|51211
|38791
|UX
|64425
|22119
|Total score
|237446
|127413
|Stability
|94%
|98%
|Graphics test
|2 FPS
|3 FPS
|Graphics score
|443
|508
|PCMark 3.0 score
|6607
|4896
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI Core 4.1
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|16.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:18 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:49 ч.
|Просмотр видео
|-
|13:14 ч.
|Игры
|-
|06:54 ч.
|Режим ожидания
|-
|122 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|-
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
|- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|-
|LTE Cat*
|13
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Xiaomi Redmi 10C, а если дисплей, камера и звук – то Samsung Galaxy A13.
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