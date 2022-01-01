Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10C vs Galaxy A13 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10C против Samsung Galaxy A13

Ксиаоми Редми 10С
VS
Самсунг Галакси А13
Xiaomi Redmi 10C
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 375 и 152 баллов
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (581 против 474 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.71 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 83.2%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 27 мс 33 мс
Контрастность 1217:1 1257:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C
474 нит
Galaxy A13 +23%
581 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 165.1 мм
Ширина 76.56 мм 76.4 мм
Толщина 8.29 мм 8.8 мм
Вес 190 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C
82%
Galaxy A13 +1%
83.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP1
Частота GPU 1114 МГц 820 МГц
FLOPS - ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C +147%
375
Galaxy A13
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C +174%
1599
Galaxy A13
583
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C +86%
237446
Galaxy A13
127413
CPU 82806 43950
GPU 41004 22702
Memory 51211 38791
UX 64425 22119
Total score 237446 127413
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C
443
Galaxy A13 +15%
508
Stability 94% 98%
Graphics test 2 FPS 3 FPS
Graphics score 443 508
PCMark 3.0 score 6607 4896
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 9 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:49 ч.
Просмотр видео - 13:14 ч.
Игры - 06:54 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Redmi 10C
н/д
Galaxy A13
34:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Galaxy A13 +5%
83.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Xiaomi Redmi 10C, а если дисплей, камера и звук – то Samsung Galaxy A13.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
38 (66.7%)
19 (33.3%)
Всего проголосовало: 57

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10 vs Redmi 10C
2. Xiaomi Redmi 9 vs Redmi 10C
3. Xiaomi Redmi Note 10S vs Redmi 10C
4. Samsung Galaxy A03 vs Xiaomi Redmi 10C
5. Xiaomi Redmi 9T vs Redmi 10C
6. Xiaomi Redmi Note 11 vs Samsung Galaxy A13
7. Samsung Galaxy S20 vs Galaxy A13
8. Samsung Galaxy S21 vs Galaxy A13
9. Samsung Galaxy A03s vs Galaxy A13
10. Samsung Galaxy A23 vs Galaxy A13

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры