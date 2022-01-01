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Xiaomi Redmi 10C против Samsung Galaxy A23

Ксиаоми Редми 10С
VS
Самсунг Галакси А23
Xiaomi Redmi 10C
Samsung Galaxy A23

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Galaxy A23

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.71 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 460 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 83%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 1217:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C +3%
474 нит
Galaxy A23
462 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 164.5 мм
Ширина 76.56 мм 76.9 мм
Толщина 8.29 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C
82%
Galaxy A23 +1%
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Самсунг Галакси А23 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C
375
Galaxy A23 +2%
382
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C
1599
Galaxy A23 +2%
1629
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C
237446
Galaxy A23 +12%
265005
CPU 82806 81885
GPU 41004 48510
Memory 51211 64789
UX 64425 71783
Total score 237446 265005
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C +1%
443
Galaxy A23
438
Stability 94% 97%
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Graphics score 443 438
PCMark 3.0 score 6607 7178
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки 9 ГБ 24 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:23 ч.
Просмотр видео - 12:41 ч.
Игры - 06:14 ч.
Режим ожидания - 127 ч.
Общая автономность
Redmi 10C
н/д
Galaxy A23
35:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Samsung Galaxy A23
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Galaxy A23
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 более удачной покупкой.

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