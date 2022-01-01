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Xiaomi Redmi 10C против Samsung Galaxy A23 5G

Ксиаоми Редми 10С
VS
Самсунг Галакси А23 5G
Xiaomi Redmi 10C
Samsung Galaxy A23 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (481 против 431 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 79% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 679 и 379 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Galaxy A23 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.71 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 82.5%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 27 мс 22 мс
Контрастность 1217:1 1442:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C +12%
481 нит
Galaxy A23 5G
431 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 165.4 мм
Ширина 76.56 мм 76.9 мм
Толщина 8.29 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Черный, Белый, Персиковый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C
82%
Galaxy A23 5G +1%
82.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Самсунг Галакси А23 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 619
Частота GPU 1114 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C
379
Galaxy A23 5G +79%
679
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C
1621
Galaxy A23 5G +25%
2022
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C
241428
Galaxy A23 5G +26%
305009
CPU 82806 93053
GPU 41004 70312
Memory 51211 54302
UX 64425 95521
Total score 241428 305009
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C
443
Galaxy A23 5G +172%
1203
Stability 96% -
Graphics test 2 FPS 7 FPS
Graphics score 443 1203
PCMark 3.0 score 6581 10157
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.0
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Samsung Galaxy A23 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Galaxy A23 5G +8%
85.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 5G более удачной покупкой.

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