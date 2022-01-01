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Xiaomi Redmi 10C против Samsung Galaxy A51

Ксиаоми Редми 10С
VS
Самсунг Галакси А51
Xiaomi Redmi 10C
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2022 года Xiaomi Redmi 10C с экраном 6.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.0
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 268 PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (630 против 474 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10C
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.71 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82% 87.4%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 242 Гц
Время отклика 27 мс 25 мс
Контрастность 1217:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 10C
474 нит
Galaxy A51 +33%
630 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 158.5 мм
Ширина 76.56 мм 73.6 мм
Толщина 8.29 мм 7.9 мм
Вес 190 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10C
82%
Galaxy A51 +7%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10С и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G72 MP3
Частота GPU 1114 МГц 850 МГц
FLOPS - ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10C +7%
375
Galaxy A51
349
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10C +25%
1594
Galaxy A51
1277
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 10C +10%
238292
Galaxy A51
215882
CPU 82806 49711
GPU 41004 53719
Memory 51211 43824
UX 64425 70475
Total score 238292 215882
3DMark Wild Life Performance
Redmi 10C
443
Galaxy A51 +83%
812
Stability 94% 95%
Graphics test 2 FPS 4 FPS
Graphics score 443 812
PCMark 3.0 score 6607 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки 9 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:34 ч.
Просмотр видео - 11:29 ч.
Игры - 05:12 ч.
Режим ожидания - 83 ч.
Общая автономность
Redmi 10C
н/д
Galaxy A51
26:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10C vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10C
79.3 дБ
Galaxy A51 +3%
81.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2022 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если автономность – то Xiaomi Redmi 10C.

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