Xiaomi Redmi 10X 4G против Huawei Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X 4G с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X 4G
- Комплектуется на 1620 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3400 мАч
- На 0.69" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 12% выше максимальная яркость экрана (510 против 454 нит)
- Более энергоэффективный CPU
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 46 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
45
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 10X 4G и Huawei Honor 10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|79.9%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|149.6 мм
|Ширина
|77.2 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.7 мм
|Вес
|199 граммов
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Зеленый, Синий
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|2
|12
|Частота GPU
|1000 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10X 4G +6%
377
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Honor 10 +18%
1540
AnTuTu Benchmark 8
206237
Honor 10 +8%
223085
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#198 и #182)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:39 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 60 минут)
|Да (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
11:37 ч.
Время разговора (3G)
21:14 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|2 (16 МП + 24 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.3
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.795 Вт/кг
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.138 Вт/кг
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10X 4G более удачной покупкой.
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