Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X 4G с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.