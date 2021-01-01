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Xiaomi Redmi 10X 5G против Huawei Honor 10

Ксиаоми Редми 10X 5G
Xiaomi Redmi 10X 5G
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.73" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1120 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 3400 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (620 против 512 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 52 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10X 5G
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 227 Гц Не обнаружено
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1423:1
Максимальная яркость
Redmi 10X 5G +21%
620 нит
Honor 10
512 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 149.6 мм
Ширина 75.8 мм 71.2 мм
Толщина 9 мм 7.7 мм
Вес 205 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10X 5G +5%
83.7%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10X 5G и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2600 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MC5 Mali G72 MP12
Частота GPU 650 МГц 767 МГц
FLOPS - ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10X 5G +84%
647
Honor 10
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10X 5G +28%
1938
Honor 10
1511
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 10X 5G +87%
418675
Honor 10
223714

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 22 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10X 5G
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10X 5G
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10X 5G
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10X 5G vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5760 x 4312
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10X 5G
81.3 дБ
Honor 10 +4%
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10X 5G более удачной покупкой.

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