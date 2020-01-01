Xiaomi Redmi 10X 5G против Huawei Mate 20 X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 7.2-дюймового Huawei Mate 20 X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X 5G
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- На 16% выше плотность пикселей (401 vs 345 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 9.6 мм уже
- Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 20 X
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.63" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
- Стерео динамики
- На 9% выше максимальная яркость экрана (666 против 611 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
72
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 10X 5G и Huawei Mate 20 X
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.57 дюймов
|7.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.6:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|345 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|88.03%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|174.6 мм
|Ширина
|75.8 мм
|85.4 мм
|Толщина
|9 мм
|8.15 мм
|Вес
|205 граммов
|232 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 820
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC5
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|5
|10
|Частота GPU
|-
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
639
Geekbench 5 (многоядерный)
1949
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 10X 5G +3%
420344
409074
Рейтинг AnTuTu Benchmark 8 (#71 и #74)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|10.1
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:43 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:32 ч.
Время просмотра видео
17:56 ч.
Время разговора (3G)
28:49 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (40 МП + 24 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.3
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
118
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
91 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.42 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.95 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей - выбирайте Xiaomi Redmi 10X 5G, а если батарея, корпус и звук – то Huawei Mate 20 X.
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