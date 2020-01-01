Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.