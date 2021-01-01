Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10X 5G vs Galaxy M32 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10X 5G против Samsung Galaxy M32 5G

Ксиаоми Редми 10X 5G
VS
Самсунг Галакси М32 5G
Xiaomi Redmi 10X 5G
Samsung Galaxy M32 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M32 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 720 5G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X 5G
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 636 и 490 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M32 5G
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10X 5G
vs
Galaxy M32 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.57 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 81.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi 10X 5G
604 нит
Galaxy M32 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164.2 мм
Ширина 75.8 мм 76.1 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 205 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10X 5G +3%
83.7%
Galaxy M32 5G
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10X 5G и Самсунг Галакси М32 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820 MediaTek Dimensity 720 5G
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC5 Mali-G57 MC3
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10X 5G +18%
1909
Galaxy M32 5G
1622
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 22 ГБ 22.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10X 5G vs Samsung Galaxy M32 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4160 x 3120
Апертура f/2.3 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10X 5G
80.5 дБ
Galaxy M32 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Август 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Xiaomi Redmi 10X 5G, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Samsung Galaxy M32 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 9S vs Xiaomi Redmi 10X 5G
2. Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Xiaomi Redmi 10X 5G
3. Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi 10X 5G
4. Xiaomi Poco X2 vs Xiaomi Redmi 10X 5G
5. Huawei Honor X10 vs Xiaomi Redmi 10X 5G
6. Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Samsung Galaxy M32 5G
7. OnePlus Nord 2 5G vs Samsung Galaxy M32 5G
8. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max vs Samsung Galaxy M32 5G
9. Samsung Galaxy M42 5G vs Samsung Galaxy M32 5G
10. Samsung Galaxy A22 5G vs Samsung Galaxy M32 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры