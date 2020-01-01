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Xiaomi Redmi 10X 5G против Mi 8

Ксиаоми Редми 10X 5G
Xiaomi Redmi 10X 5G
VS
Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X 5G
  • Комплектуется на 1120 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 3400 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 10X 5G и Xiaomi Mi 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.7:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 10X 5G
611 нит
Mi 8 +3%
630 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.2 мм 154.9 мм
Ширина 75.8 мм 74.8 мм
Толщина 9 мм 7.6 мм
Вес 205 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10X 5G
83.7%
Mi 8
83.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10X 5G и Ксиаоми Ми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820 Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2800 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MC5 Adreno 630
GPU-ядер 5 -
Частота GPU - 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10X 5G +24%
639
Mi 8
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10X 5G
1949
Mi 8 +2%
1992
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 10X 5G +21%
420344
Mi 8
346385

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 22 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
11:09 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
14:03 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
22:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10X 5G vs Xiaomi Mi 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5120 x 3840
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
105
Качества видео
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
88
Итоговая оценка камеры
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
99

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
68 дБ
Музыка
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
72 дБ
Звонок
Redmi 10X 5G
н/д
Mi 8
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года Май 2018 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.701 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.662 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10X 5G более удачной покупкой.

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