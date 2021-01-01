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Xiaomi Redmi 10X Pro 5G против Oppo Realme 7 Pro

Ксиаоми Редми 10X Pro 5G
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
VS
Оппо Реалми 7 Про
Oppo Realme 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X Pro 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 6.4-дюймового Oppo Realme 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 632 и 562 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10X Pro 5G
vs
Realme 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.3%
ШИМ (PWM) - 123 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi 10X Pro 5G +2%
597 нит
Realme 7 Pro
584 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 160.9 мм
Ширина 75.8 мм 74.3 мм
Толщина 9 мм 8.7 мм
Вес 208 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10X Pro 5G
83.7%
Realme 7 Pro +8%
90.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10X Pro 5G и Оппо Реалми 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC5 Adreno 618
Частота GPU 650 МГц 750 МГц
FLOPS - ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 10X Pro 5G +50%
413965
Realme 7 Pro
276684

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (100% за 37 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Realme 7 Pro
16:12 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Realme 7 Pro
18:10 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Realme 7 Pro
35:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10X Pro 5G vs Oppo Realme 7 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура - f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 10X Pro 5G, а если звук – то Oppo Realme 7 Pro.

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