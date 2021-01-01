Xiaomi Redmi 10X Pro 5G против Samsung Galaxy A32
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X Pro 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 820
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 33% выше максимальная яркость экрана (799 против 600 нит)
- Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Весит на 24 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.57 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|84.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|158.9 мм
|Ширина
|75.8 мм
|73.6 мм
|Толщина
|9 мм
|8.4 мм
|Вес
|208 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Золотой
|Синий, Черный, Лавандовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 820
|Mediatek Helio G80
|Макс. частота
|2600 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC5
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|-
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10X Pro 5G +82%
633
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10X Pro 5G +50%
1910
1274
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 10X Pro 5G +111%
390780
184822
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|18.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|2:19 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:12 ч.
Время просмотра видео
17:49 ч.
Время разговора (3G)
33:26 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9216 x 6912
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|30 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 8 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5380 x 3620
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.45 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10X Pro 5G более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1