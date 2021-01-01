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Xiaomi Redmi 10X Pro 5G против Mi 8 Lite

Ксиаоми Редми 10X Pro 5G
VS
Ксиаоми Ми 8 Лайт
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
Xiaomi Mi 8 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X Pro 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 6.26-дюймового Xiaomi Mi 8 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1170 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 3350 мАч
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (587 против 461 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 820
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 10X Pro 5G
vs
Mi 8 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 82.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 46.2 мс
Контрастность - 1276:1
Максимальная яркость
Redmi 10X Pro 5G +27%
587 нит
Mi 8 Lite
461 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 156.4 мм
Ширина 75.8 мм 75.8 мм
Толщина 9 мм 7.5 мм
Вес 208 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10X Pro 5G +1%
83.7%
Mi 8 Lite
82.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10X Pro 5G и Ксиаоми Ми 8 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G57 MC5 Adreno 512
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS - ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10X Pro 5G +33%
1897
Mi 8 Lite
1431
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 10X Pro 5G +120%
387796
Mi 8 Lite
176543
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 3350 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi 8 Lite
10:24 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi 8 Lite
10:15 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi 8 Lite
29:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10X Pro 5G vs Xiaomi Mi 8 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5760 x 4312
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 22 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi 8 Lite
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.749 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.585 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10X Pro 5G более удачной покупкой.

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