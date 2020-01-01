Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 10X Pro 5G vs Mi A3 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 10X Pro 5G против Mi A3

Ксиаоми Редми 10X Pro 5G
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
VS
Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Xiaomi Redmi 10X Pro 5G с экраном 6.57" и чипом MediaTek Dimensity 820, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (611 против 367 нит)
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 490 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 4030 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Весит на 35 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 10X Pro 5G и Xiaomi Mi A3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 82.77%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 10X Pro 5G +66%
611 нит
Mi A3
367 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.2 мм 153.5 мм
Ширина 75.8 мм 71.9 мм
Толщина 9 мм 8.5 мм
Вес 208 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 10X Pro 5G +1%
83.7%
Mi A3
82.77%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 10X Pro 5G и Ксиаоми Ми А3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G57 MC5 Adreno 610
GPU-ядер 5 -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 10X Pro 5G +117%
650
Mi A3
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 10X Pro 5G +75%
1968
Mi A3
1124
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 10X Pro 5G +137%
416842
Mi A3
175514

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4030 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi A3
12:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi A3
21:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi A3
30:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 10X Pro 5G vs Xiaomi Mi A3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 8 MP + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6816 x 4735
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi A3
75 дБ
Музыка
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi A3
75.1 дБ
Звонок
Redmi 10X Pro 5G
н/д
Mi A3
82.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10X Pro 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях