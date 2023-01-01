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Xiaomi Redmi 12 5G против Realme 10

68 из 100
Xiaomi Redmi 12 5G
VS
60 из 100
Realme 10
Xiaomi Redmi 12 5G
Realme 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2023 года Xiaomi Redmi 12 5G с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.4-дюймового Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Realme 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12 5G
vs
Realme 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.79 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 1000 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.2%
ШИМ (PWM) - 409 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 12 5G
н/д
Realme 10
610 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 159.9 мм
Ширина 76.3 мм 73.3 мм
Толщина 8.2 мм 7.95 мм
Вес 168.6 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12 5G +1%
85.1%
Realme 10
84.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 5G и Realme 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 613 Mali-G57 MC2
Частота GPU 955 МГц 1100 МГц
FLOPS - ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12 5G
н/д
Realme 10
1753
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12 5G
н/д
Realme 10
378396
CPU - 107877
GPU - 91753
Memory - 78167
UX - 103138
Total score - 378396
3DMark Wild Life Performance
Redmi 12 5G
н/д
Realme 10
1363
Пиковая температура корпуса - 44.4 °C
Stability - 99%
Graphics test - 8 FPS
Graphics score - 1363
PCMark 3.0
Redmi 12 5G
н/д
Realme 10
10318
Web score - 7938
Video editing - 6396
Photo editing - 25208
Data manipulation - 6743
Writing score - 13346
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (29% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:26 ч.
Просмотр видео - 15:55 ч.
Игры - 06:49 ч.
Режим ожидания - 121 ч.
Общая автономность
Redmi 12 5G
н/д
Realme 10
37:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 5G vs Realme 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 12 5G
н/д
Realme 10
83.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2023 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2023 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 22 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 12 5G более удачной покупкой.

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