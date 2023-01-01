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Xiaomi Redmi 12 5G против Redmi 12

68 из 100
Xiaomi Redmi 12 5G
VS
57 из 100
Xiaomi Redmi 12
Xiaomi Redmi 12 5G
Xiaomi Redmi 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2023 года Xiaomi Redmi 12 5G с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.79-дюймового Xiaomi Redmi 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12 5G
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Весит на 29.9 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12 5G
vs
Redmi 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.79 дюймов 6.79 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 550 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.1%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.3%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 26 мс
Контрастность - 898:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 12 5G
н/д
Redmi 12
541 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 168.6 мм
Ширина 76.3 мм 76.28 мм
Толщина 8.2 мм 8.17 мм
Вес 168.6 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12 5G
85.1%
Redmi 12
85.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 5G и Xiaomi Redmi 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 4 нанометра 12 нанометров
Графика Adreno 613 Mali-G52 MC2
Частота GPU 955 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12 5G
н/д
Redmi 12
373
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12 5G
н/д
Redmi 12
1260
3DMark Wild Life Performance
Redmi 12 5G
н/д
Redmi 12
744
PCMark 3.0
Redmi 12 5G
н/д
Redmi 12
8565
Web score - 8529
Video editing - 6819
Photo editing - 18113
Data manipulation - 5771
Writing score - 8187
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (29% за 30 минут) Да (29% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч. 2:07 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:38 ч.
Просмотр видео - 13:58 ч.
Игры - 04:57 ч.
Режим ожидания - 131 ч.
Общая автономность
Redmi 12 5G
н/д
Redmi 12
32:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 5G vs Xiaomi Redmi 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 8150 x 6150
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0 f/2.1
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 12 5G
н/д
Redmi 12
79.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 22 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 12 5G более удачной покупкой.

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