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Xiaomi Redmi 12 против Honor X7a

55 из 100
Xiaomi Redmi 12
VS
53 из 100
Honor X7a
Xiaomi Redmi 12
Honor X7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2023 года Xiaomi Redmi 12 с экраном 6.79" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.75-дюймового Honor X7a, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (396 vs 260 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 372 и 180 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Honor X7a
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12
vs
Honor X7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.79 дюймов 6.75 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.4%

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 167.5 мм
Ширина 76.28 мм 76.9 мм
Толщина 8.17 мм 8.3 мм
Вес 198.5 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12
85.1%
Honor X7a
85.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 и Honor X7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~56 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12 +107%
372
Honor X7a
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12 +35%
1269
Honor X7a
941
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12 +89%
248453
Honor X7a
131185
CPU - 32637
GPU - 26834
Memory - 31489
UX - 40271
Total score 248453 131185
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI MIUI 14 Magic UI 6.1

Батарея

Объем 5000 мАч 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да (80% за 80 минут)
Время полной зарядки - 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 vs Honor X7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 12, а если камера и автономность – то Honor X7a.

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