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Xiaomi Redmi 12 против Realme 10

55 из 100
Xiaomi Redmi 12
VS
59 из 100
Realme 10
Xiaomi Redmi 12
Realme 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2023 года Xiaomi Redmi 12 с экраном 6.79" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.4-дюймового Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Realme 10
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 563 и 372 баллов
  • Весит на 20.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12
vs
Realme 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.79 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.2%
ШИМ (PWM) - 409 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 12
н/д
Realme 10
609 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 159.9 мм
Ширина 76.28 мм 73.3 мм
Толщина 8.17 мм 7.95 мм
Вес 198.5 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12 +1%
85.1%
Realme 10
84.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 и Realme 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12
372
Realme 10 +51%
563
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12
1269
Realme 10 +38%
1753
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12
248453
Realme 10 +54%
383792
CPU - 107130
GPU - 92004
Memory - 80773
UX - 105349
Total score 248453 383792
3DMark Wild Life Performance
Redmi 12
н/д
Realme 10
1363
Пиковая температура корпуса - 44.4 °C
Stability - 99%
Graphics test - 8 FPS
Graphics score - 1363
Web score - 7918
Video editing - 6401
Photo editing - 25197
Data manipulation - 6751
Writing score - 13493
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:17 ч.
Просмотр видео - 15:55 ч.
Игры - 06:30 ч.
Режим ожидания - 121 ч.
Общая автономность
Redmi 12
н/д
Realme 10
37:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 vs Realme 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.5
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 12
н/д
Realme 10
83.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и звук - выбирайте Realme 10, а если игры, программное обеспечение и корпус – то Xiaomi Redmi 12.

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