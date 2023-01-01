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Xiaomi Redmi 12 против Realme 11

55 из 100
Xiaomi Redmi 12
VS
61 из 100
Realme 11
Xiaomi Redmi 12
Realme 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2023 года Xiaomi Redmi 12 с экраном 6.79" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.43-дюймового Realme 11, который имеет процессор MediaTek Dimensity 6020 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Realme 11
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 6020
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 609 и 372 баллов
  • Весит на 16.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12
vs
Realme 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.79 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 1000 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 159.8 мм
Ширина 76.28 мм 72.9 мм
Толщина 8.17 мм 7.9 мм
Вес 198.5 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12
85.1%
Realme 11 +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 и Realme 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Dimensity 6020
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12
372
Realme 11 +64%
609
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12
1269
Realme 11 +38%
1753
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12
248453
Realme 11 +42%
352449
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 29 минут)
Время полной зарядки - 1:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 vs Realme 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8150 x 6150 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.1 f/2.1
Фокусное расстояние - 24 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Realme 11 более удачной покупкой.

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