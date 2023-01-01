Xiaomi Redmi 12 против Tecno Camon 20 Pro 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2023 года Xiaomi Redmi 12 с экраном 6.79" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.67-дюймового Tecno Camon 20 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Camon 20 Pro 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8050
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против eMMC 5.1
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 865 и 376 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Производительность
Быстродействие приложений и системы
21
Игры
Возможности в 3D-гейминге
41*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
72*
85*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.79 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|900 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|87%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|168.6 мм
|162.7 мм
|Ширина
|76.28 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.17 мм
|7.8 мм
|Вес
|198.5 граммов
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|MediaTek Dimensity 8050
|Макс. частота
|2000 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|1000 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~62 Гфлопс
|~980 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
376
Camon 20 Pro 5G +130%
865
Geekbench 5 (многоядерный)
1278
Camon 20 Pro 5G +141%
3076
|Web score
|-
|11788
|Video editing
|-
|7537
|Photo editing
|-
|41772
|Data manipulation
|-
|9206
|Writing score
|-
|21181
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|HIOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (29% за 30 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:07 ч.
|1:27 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8150 x 6150
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.1
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 20 Pro 5G более удачной покупкой.
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