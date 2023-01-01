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Xiaomi Redmi 12 против Tecno Spark 10

56 из 100
Xiaomi Redmi 12
VS
50 из 100
Tecno Spark 10
Xiaomi Redmi 12
Tecno Spark 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2023 года Xiaomi Redmi 12 с экраном 6.79" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.6-дюймового Tecno Spark 10, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше плотность пикселей (396 vs 267 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 375 и 182 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi 12
56*
Spark 10
50*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12
vs
Spark 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.79 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.7%
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 12
543 нит
Spark 10
н/д

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 163.89 мм
Ширина 76.28 мм 75.39 мм
Толщина 8.17 мм 8.4 мм
Вес 198.5 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12
85.1%
Spark 10
84.7%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 и Tecno Spark 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~56 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12 +106%
375
Spark 10
182
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12 +34%
1281
Spark 10
957
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12 +78%
250867
Spark 10
140898
CPU - 36110
GPU - 27935
Memory - 34961
UX - 40729
Total score 250867 140898
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 HIOS 12

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (29% за 30 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:39 ч. -
Просмотр видео 13:58 ч. -
Игры 06:16 ч. -
Режим ожидания 131 ч. -
Общая автономность
Redmi 12
34:17 ч.
Spark 10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 vs Tecno Spark 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 8190 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.1 -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 12 более удачной покупкой.

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