Xiaomi Redmi 12C против Nokia C300
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2022 года Xiaomi Redmi 12C с экраном 6.71" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.52-дюймового Nokia C300, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12C
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 361 и 308 баллов
Причины выбрать Nokia C300
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Современный порт USB Type-C
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
50
44
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
46
Производительность
Быстродействие приложений и системы
22
20
Игры
Возможности в 3D-гейминге
18
31*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65*
55*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
62
64
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20.6:9
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
|80.4%
|Цветовой охват sRGB
|96.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
|Контрастность
|1191:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.76 мм
|166.7 мм
|Ширина
|76.41 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.77 мм
|8.6 мм
|Вес
|192 грамма
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 610
|Частота GPU
|1000 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12C +17%
361
308
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12C +10%
1278
1164
|CPU
|67317
|-
|GPU
|39933
|-
|Memory
|49921
|-
|UX
|61990
|-
|Total score
|219589
|202941
|Пиковая температура корпуса
|45.8 °C
|-
|Stability
|97%
|-
|Graphics test
|4 FPS
|-
|Graphics score
|728
|-
|Web score
|7121
|-
|Video editing
|6318
|-
|Photo editing
|17691
|-
|Data manipulation
|5558
|-
|Writing score
|10118
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8150 x 6150
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0.1 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 0.1 МП
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 12C, а если игры и корпус – то Nokia C300.
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