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Xiaomi Redmi 12C против Nokia C32

49 из 100
Xiaomi Redmi 12C
VS
46 из 100
Nokia C32
Xiaomi Redmi 12C
Nokia C32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2022 года Xiaomi Redmi 12C с экраном 6.71" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Nokia C32, который имеет процессор Unisoc SC9863A1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12C
  • Показывает на 88% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G85
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 357 и 189 баллов
Причины выбрать Nokia C32
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12C
vs
Nokia C32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.1% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 30 мс -
Контрастность 1191:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 12C
396 нит
Nokia C32
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.76 мм 164.6 мм
Ширина 76.41 мм 75.9 мм
Толщина 8.77 мм 8.55 мм
Вес 192 грамма 199.4 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12C +1%
82.6%
Nokia C32
81.6%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12C и Nokia C32 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Unisoc SC9863A1
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 PowerVR GE8322
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~59 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12C +89%
357
Nokia C32
189
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12C +56%
1270
Nokia C32
815
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12C +88%
219079
Nokia C32
116386
CPU 67317 33668
GPU 39933 13642
Memory 49921 32880
UX 61990 36572
Total score 219079 116386
3DMark Wild Life Performance
Redmi 12C
725
Nokia C32
н/д
Пиковая температура корпуса 45.8 °C -
Stability 97% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 725 -
Web score 7095 -
Video editing 6313 -
Photo editing 17676 -
Data manipulation 5568 -
Writing score 10109 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12C vs Nokia C32
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 0.1 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 12C
79.7 дБ
Nokia C32
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, автономность и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 12C, а если игры и корпус – то Nokia C32.

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