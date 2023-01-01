Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2022 года Xiaomi Redmi 12C с экраном 6.71" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Oppo Realme C33, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.