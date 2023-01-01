Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 12C vs Spark 8C – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 12C против Tecno Spark 8C

Ксиаоми Редми 12С
VS
Текно Спарк 8С
Xiaomi Redmi 12C
Tecno Spark 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2022 года Xiaomi Redmi 12C с экраном 6.71" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.6-дюймового Tecno Spark 8C, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12C
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 361 и 300 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Tecno Spark 8C
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12C
vs
Spark 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 83.7%

Дизайн и корпус

Высота 168.76 мм 164.57 мм
Ширина 76.41 мм 76 мм
Толщина 8.77 мм 8.95 мм
Вес 192 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость - IPX2
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12C
82.6%
Spark 8C +1%
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 12С и Текно Спарк 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12C +20%
361
Spark 8C
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12C +8%
1275
Spark 8C
1179
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12C +43%
244282
Spark 8C
170512
CPU - 60630
GPU - 21826
Memory - 38655
UX - 48282
Total score 244282 170512
3DMark Wild Life Performance
Redmi 12C
н/д
Spark 8C
396
PCMark 3.0
Redmi 12C
н/д
Spark 8C
7390
Web score - 6440
Video editing - 4869
Photo editing - 15261
Data manipulation - 5904
Writing score - 7699
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 HiOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12C vs Tecno Spark 8C
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация - Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 0.1 МП) 2 (13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 12C более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 12C vs Xiaomi Redmi 10C
2. Xiaomi Redmi 12C vs Xiaomi Redmi 10A
3. Tecno Spark 8C vs Xiaomi Redmi 9A
4. Tecno Spark 8C vs Infinix Hot 12
5. Tecno Spark 8C vs Infinix Hot 12 Play
6. Tecno Spark 8C vs Realme C30
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры