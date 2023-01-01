Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 12C vs Poco C40 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 12C против Poco C40

Ксиаоми Редми 12С
VS
Ксиаоми Поко С40
Xiaomi Redmi 12C
Xiaomi Poco C40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2022 года Xiaomi Redmi 12C с экраном 6.71" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.71-дюймового Xiaomi Poco C40, который имеет процессор JLQ JR510 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12C
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 361 и 156 баллов
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12C
vs
Poco C40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 6.71 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 82%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 34 мс
Контрастность - 1170:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 12C
н/д
Poco C40
452 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.76 мм 169.59 мм
Ширина 76.41 мм 76.56 мм
Толщина 8.77 мм 9.18 мм
Вес 192 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость - IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12C +1%
82.6%
Poco C40
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 12С и Ксиаоми Поко С40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 JLQ JR510
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) -
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика Mali-G52 MP2 -
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~59 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12C +131%
361
Poco C40
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12C +70%
1275
Poco C40
750
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12C +83%
244282
Poco C40
133699
CPU - 36431
GPU - 22163
Memory - 37186
UX - 36684
Total score 244282 133699
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13 for POCO
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки - 4:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12C vs Xiaomi Poco C40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация - Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 0.1 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура - f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 12C
н/д
Poco C40
80.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение - выбирайте Xiaomi Redmi 12C, а если автономность и коммуникации – то Xiaomi Poco C40.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 10C vs Redmi 12C
2. Redmi 10A vs Redmi 12C
3. Redmi Note 11 vs Poco C40
4. Poco X3 Pro vs Poco C40
5. Poco M3 vs Poco C40
6. Redmi 10C vs Poco C40
7. Realme C30 vs Poco C40
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры