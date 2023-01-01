Xiaomi Redmi 12C против Poco C50
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2022 года Xiaomi Redmi 12C с экраном 6.71" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.52-дюймового Xiaomi Poco C50, который имеет процессор Mediatek Helio A22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12C
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 361 и 141 баллов
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20.6:9
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
|81%
Дизайн и корпус
|Высота
|168.76 мм
|164.9 мм
|Ширина
|76.41 мм
|76.75 мм
|Толщина
|8.77 мм
|9.09 мм
|Вес
|192 грамма
|192 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Mediatek Helio A22
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|4 (4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|1000 МГц
|660 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
|~42.8 Гфлопс
Бенчмарки
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Go Edition
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|8150 x 6150
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|-
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0.1 МП)
|2 (8 МП + 0.1 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.1 МП
|- 0.1 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2592 x 1944
|Апертура
|-
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
|- Зарядка
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 12C. У него лучшие производительность, автономность, коммуникации и звук.
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