Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 ноября 2016 года Xiaomi Redmi 4A с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.7-дюймового Meizu M6T, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.