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Xiaomi Redmi 4A против Meizu M6T

Ксиаоми Редми 4А
VS
Мейзу М6Т
Xiaomi Redmi 4A
Meizu M6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 ноября 2016 года Xiaomi Redmi 4A с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.7-дюймового Meizu M6T, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4A
  • Весит на 13.5 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu M6T
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (442 против 347 нит)
  • Более новая ОС: Android 8 против 6
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Тонкие рамки – на 6.66% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 4A
vs
Meizu M6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69% 75.66%
Максимальная яркость
Redmi 4A
347 нит
Meizu M6T +27%
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 139.9 мм 152.3 мм
Ширина 70.4 мм 73 мм
Толщина 8.5 мм 8.4 мм
Вес 131.5 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Золотой, Серый, Розовое золото Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 4A
69%
Meizu M6T +10%
75.66%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 4А и Мейзу М6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek MT6750
Макс. частота 1400 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-T860 MP2
Частота GPU 500 МГц 520 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 4A +2%
608
Meizu M6T
597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 4A
1604
Meizu M6T +52%
2438
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 4A
36638
Meizu M6T +11%
40553
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI MIUI 10 Flyme UI 7

Батарея

Характеристики
Объем 3120 мАч 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 4A vs Meizu M6T
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.13 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 32.9 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2016 года Май 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2017 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.525 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.181 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu M6T более удачной покупкой.

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