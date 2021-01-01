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Xiaomi Redmi 4A против Redmi 3S

Ксиаоми Редми 4А
VS
Ксиаоми Редми 3с
Xiaomi Redmi 4A
Xiaomi Redmi 3S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 ноября 2016 года Xiaomi Redmi 4A с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 3S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4A
  • Весит на 12.5 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi 3S
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3120 мАч
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (481 против 347 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 4A
vs
Redmi 3S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69% 71.31%
Максимальная яркость
Redmi 4A
347 нит
Redmi 3S +39%
481 нит

Дизайн и корпус

Высота 139.9 мм 139.3 мм
Ширина 70.4 мм 69.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 131.5 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Розовое золото Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 4A
69%
Redmi 3S +3%
71.31%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 4А и Ксиаоми Редми 3с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 505
Частота GPU 500 МГц 450 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 4A
608
Redmi 3S +8%
655
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 4A
1604
Redmi 3S +77%
2834
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 4A
36638
Redmi 3S +11%
40695
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 Android 6.0.1
Оболочка UI MIUI 10 MIUI 9.2

Батарея

Характеристики
Объем 3120 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 4A
н/д
Redmi 3S
15:19 ч.
Время просмотра видео
Redmi 4A
н/д
Redmi 3S
14:52 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 4A
н/д
Redmi 3S
25:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 4A vs Xiaomi Redmi 3S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.17 мм
- Размер пикселя: 1.127 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 22.78 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 4A
н/д
Redmi 3S
70 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2016 года Июнь 2016 года
Дата начала продаж Февраль 2017 года Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.525 Вт/кг 0.485 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.181 Вт/кг 1.6 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 3S. У него лучшие производительность, автономность и корпус.

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