Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 ноября 2016 года Xiaomi Redmi 4A с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 3S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.