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Xiaomi Redmi 4X против Redmi 3S

Ксиаоми Редми 4Х
VS
Ксиаоми Редми 3с
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 3S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2017 года Xiaomi Redmi 4X с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 435, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 3S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4X
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 7.1 против 6
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (525 против 481 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Redmi 3S
  • На 30% лучшая автономность (104 vs 80 часов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 4X
vs
Redmi 3S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.98% 71.31%
Максимальная яркость
Redmi 4X +9%
525 нит
Redmi 3S
481 нит

Дизайн и корпус

Высота 139.2 мм 139.3 мм
Ширина 69.9 мм 69.6 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 150 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Розовое золото Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 4X
70.98%
Redmi 3S
71.31%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 4Х и Ксиаоми Редми 3с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 505
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 4X
658
Redmi 3S
655
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 4X
1874
Redmi 3S +51%
2834
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 4X +7%
43699
Redmi 3S
40695
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.1.2) Android 6.0.1
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 9.2

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 4X
11:37 ч.
Redmi 3S +34%
15:19 ч.
Время просмотра видео
Redmi 4X
12:00 ч.
Redmi 3S +21%
14:52 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 4X
19:38 ч.
Redmi 3S +31%
25:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 4X vs Xiaomi Redmi 3S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.17 мм
- Размер пикселя: 1.127 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 22.78 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 4X +3%
72 дБ
Redmi 3S
70 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года Июнь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.583 Вт/кг 0.485 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.5 Вт/кг 1.6 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 3S, а если программное обеспечение – то Xiaomi Redmi 4X.

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