Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2017 года Xiaomi Redmi 4X с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 435, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.