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Xiaomi Redmi 4X против Redmi 4A

Ксиаоми Редми 4Х
VS
Ксиаоми Редми 4А
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2017 года Xiaomi Redmi 4X с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 435, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 4A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4X
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3120 мАч
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (525 против 347 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 7.1 против 6
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4A
  • Весит на 18.5 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 4X
vs
Redmi 4A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 296 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.98% 69%
Максимальная яркость
Redmi 4X +51%
525 нит
Redmi 4A
347 нит

Дизайн и корпус

Высота 139.2 мм 139.9 мм
Ширина 69.9 мм 70.4 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 150 граммов 131.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Розовое золото Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 4X +3%
70.98%
Redmi 4A
69%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 4Х и Ксиаоми Редми 4А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 425
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 308
Частота GPU 450 МГц 500 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 4X +8%
658
Redmi 4A
608
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 4X +17%
1874
Redmi 4A
1604
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 4X +19%
43699
Redmi 4A
36638
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.1.2) Android 6.0.1
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 10

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 3120 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 4X
11:37 ч.
Redmi 4A
н/д
Время просмотра видео
Redmi 4X
12:00 ч.
Redmi 4A
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 4X
19:38 ч.
Redmi 4A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 4X vs Xiaomi Redmi 4A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 4X
72 дБ
Redmi 4A
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.583 Вт/кг 0.525 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.5 Вт/кг 1.181 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 4X. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность и корпус.

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