Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 6 Pro vs P20 Lite – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 6 Pro против Huawei P20 Lite

Ксиаоми Редми 6 Про
VS
Хуавей П20 Лайт
Xiaomi Redmi 6 Pro
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 Pro с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6 Pro
  • На 38% лучшая автономность (106 vs 77 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Весит на 33 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6 Pro
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18.9:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.8%
ШИМ (PWM) 2404 Гц Не обнаружено
Время отклика 25.2 мс -
Контрастность 908:1 1035:1
Максимальная яркость
Redmi 6 Pro +2%
486 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 148.6 мм
Ширина 71.6 мм 71.2 мм
Толщина 8.7 мм 7.4 мм
Вес 178 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6 Pro
79.79%
P20 Lite +1%
80.72%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6 Про и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T830 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6 Pro +86%
1733
P20 Lite
933
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6 Pro +16%
4207
P20 Lite
3628
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6 Pro
72050
P20 Lite +3%
74536
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 12.6 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 6 Pro +40%
15:57 ч.
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Redmi 6 Pro +32%
12:42 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 6 Pro +46%
24:09 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6 Pro vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6 Pro
81.1 дБ
P20 Lite +4%
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.964 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.78 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Кейс		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 6 Pro, а если камера и коммуникации – то Huawei P20 Lite.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
5 (45.5%)
6 (54.5%)
Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Xiaomi Redmi 6 Pro
2. Xiaomi Redmi 7 vs Xiaomi Redmi 6 Pro
3. Xiaomi Redmi 8A vs Xiaomi Redmi 6 Pro
4. Samsung Galaxy M31 vs Xiaomi Redmi 6 Pro
5. Xiaomi Redmi Note 6 Pro vs Xiaomi Redmi 6 Pro
6. Xiaomi Redmi Note 8T vs Huawei P20 Lite
7. Huawei P30 vs Huawei P20 Lite
8. Xiaomi Redmi Note 8 vs Huawei P20 Lite
9. Huawei P40 vs Huawei P20 Lite
10. Xiaomi Redmi Note 9 vs Huawei P20 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях