Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 Pro с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.84-дюймового Xiaomi Mi A2 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.