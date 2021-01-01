Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 6 Pro vs Mi A2 Lite – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 6 Pro против Mi A2 Lite

Ксиаоми Редми 6 Про
VS
Ксиаоми Ми А2 Лайт
Xiaomi Redmi 6 Pro
Xiaomi Mi A2 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 Pro с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.84-дюймового Xiaomi Mi A2 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6 Pro
vs
Mi A2 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18.9:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 79.79%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 25.2 мс -
Контрастность 908:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6 Pro
486 нит
Mi A2 Lite
486 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 149.3 мм
Ширина 71.6 мм 71.6 мм
Толщина 8.7 мм 8.7 мм
Вес 178 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6 Pro
79.79%
Mi A2 Lite
79.79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6 Про и Ксиаоми Ми А2 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6 Pro +100%
1733
Mi A2 Lite
865
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6 Pro
4207
Mi A2 Lite +2%
4289
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6 Pro
72050
Mi A2 Lite +4%
75015
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6 Pro
н/д
Mi A2 Lite
97954
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 12.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 6 Pro
15:57 ч.
Mi A2 Lite
15:57 ч.
Время просмотра видео
Redmi 6 Pro
12:42 ч.
Mi A2 Lite
12:42 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 6 Pro
24:09 ч.
Mi A2 Lite
24:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6 Pro vs Xiaomi Mi A2 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6 Pro
81.1 дБ
Mi A2 Lite +6%
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.964 Вт/кг 0.547 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.78 Вт/кг 1.473 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Кейс		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 6 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
18 (33.3%)
36 (66.7%)
Всего проголосовало: 54

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 6 Pro или Xiaomi Redmi Note 7
2. Xiaomi Redmi 6 Pro или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
3. Xiaomi Redmi 6 Pro или Xiaomi Redmi Note 8
4. Xiaomi Redmi 6 Pro или Xiaomi Redmi 8
5. Xiaomi Redmi 6 Pro или Huawei P20 Lite
6. Xiaomi Mi A2 Lite или Xiaomi Redmi Note 7
7. Xiaomi Mi A2 Lite или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
8. Xiaomi Mi A2 Lite или Xiaomi Redmi 7
9. Xiaomi Mi A2 Lite или Xiaomi Redmi 8A
10. Xiaomi Mi A2 Lite или Huawei P20 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях