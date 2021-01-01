Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 Pro с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.