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Xiaomi Redmi 6 против Meizu MX6

Ксиаоми Редми 6
VS
Мейзу MX6
Xiaomi Redmi 6
Meizu MX6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.5-дюймового Meizu MX6, который имеет процессор MediaTek MT6797 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 6
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Meizu MX6
  • На 69% выше максимальная яркость экрана (603 против 356 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше плотность пикселей (401 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Процессор имеет на 2 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6
vs
Meizu MX6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 72.43%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.3% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 31 мс -
Контрастность 704:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6
356 нит
Meizu MX6 +69%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 153.6 мм
Ширина 71.5 мм 75.2 мм
Толщина 8.3 мм 7.2 мм
Вес 146 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Розовое золото Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6 +1%
72.92%
Meizu MX6
72.43%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6 и Мейзу MX6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek MT6797
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 10 (2 + 4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.85 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A72
Размер транзистора 12 нанометров 20 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-T880 MP4
Частота GPU 650 МГц 780 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~122 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6
814
Meizu MX6 +95%
1588
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6 +20%
3585
Meizu MX6
2990
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6
74599
Meizu MX6 +21%
90634
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 6.0
Оболочка UI MIUI 11 Flyme UI
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3060 мАч
Мощность зарядки - 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:05 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 6
н/д
Meizu MX6
9:27 ч.
Время просмотра видео
Redmi 6
н/д
Meizu MX6
9:07 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 6
н/д
Meizu MX6
17:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6 vs Meizu MX6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1936 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 27.53 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6 +8%
77.6 дБ
Meizu MX6
72 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Meizu MX6, а если программное обеспечение и камера – то Xiaomi Redmi 6.

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