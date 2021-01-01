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Xiaomi Redmi 6 против Meizu Pro 6 Plus

Ксиаоми Редми 6
VS
Мейзу Про 6 Плюс
Xiaomi Redmi 6
Meizu Pro 6 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.7-дюймового Meizu Pro 6 Plus, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 6
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
  • Весит на 12 граммов меньше
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
  • На 75% выше плотность пикселей (515 vs 295 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (442 против 356 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6
vs
Pro 6 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.45 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 74.71%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.3% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 31 мс -
Контрастность 704:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6
356 нит
Pro 6 Plus +24%
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 155.6 мм
Ширина 71.5 мм 77.3 мм
Толщина 8.3 мм 7.3 мм
Вес 146 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Розовое золото Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6
72.92%
Pro 6 Plus +2%
74.71%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6 и Мейзу Про 6 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Samsung Exynos 8 Octa 8890
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-T880 MP12
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~249 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1794 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6
814
Pro 6 Plus +78%
1447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6
3585
Pro 6 Plus +14%
4100
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6
74599
Pro 6 Plus +49%
111384
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 6
Оболочка UI MIUI 11 Flyme 7.3
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:05 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 6
н/д
Pro 6 Plus
15:51 ч.
Время просмотра видео
Redmi 6
н/д
Pro 6 Plus
14:42 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 6
н/д
Pro 6 Plus
16:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6 vs Meizu Pro 6 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1936 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6 +11%
77.6 дБ
Pro 6 Plus
70 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Июнь 2018 года Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Декабрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Pro 6 Plus более удачной покупкой.

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