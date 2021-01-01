Xiaomi Redmi 6 против Oppo Realme C3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.5-дюймового Oppo Realme C3, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
- Весит на 49 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme C3
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 1.05" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 33% выше максимальная яркость экрана (474 против 356 нит)
- Тонкие рамки – на 9.78% выше полезная площадь экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|72.92%
|82.7%
|Цветовой охват sRGB
|94.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|31 мс
|-
|Контрастность
|704:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|164.4 мм
|Ширина
|71.5 мм
|75 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|146 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый, Розовое золото
|Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|MediaTek Helio G70
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 2EEMC2
|Частота GPU
|650 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~41 Гфлопс
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
|realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:05 ч.
|2:50 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (480p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|3 (12 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1936
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.55 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.417 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C3 более удачной покупкой.
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