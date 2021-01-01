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Xiaomi Redmi 6 против Mi A1

Ксиаоми Редми 6
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Redmi 6
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2018 года Xiaomi Redmi 6 с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше плотность пикселей (401 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (548 против 356 нит)
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Redmi 6
50
Mi A1
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Redmi 6
26
Mi A1
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Redmi 6
52
Mi A1
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Redmi 6
43
Mi A1
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Redmi 6
51
Mi A1
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi 6
43
Mi A1
46

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6
vs
Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 71.02%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.3% 98%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 31 мс 40.2 мс
Контрастность 704:1 1359:1
Максимальная яркость
Redmi 6
356 нит
Mi A1 +54%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 155.4 мм
Ширина 71.5 мм 75.8 мм
Толщина 8.3 мм 7.3 мм
Вес 146 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Розовое золото Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6 +3%
72.92%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6 и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6
814
Mi A1 +6%
866
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6
3585
Mi A1 +17%
4200
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6 +9%
74599
Mi A1
68326
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6
н/д
Mi A1
98333
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11 Android One
Размер системы из коробки 7 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:05 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 6
н/д
Mi A1
13:20 ч.
Время просмотра видео
Redmi 6
н/д
Mi A1
11:00 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 6
н/д
Mi A1
20:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6 vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1936 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 35.96 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6
77.6 дБ
Mi A1 +11%
86.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi A1. У него лучшие дисплей, коммуникации, корпус и звук.

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