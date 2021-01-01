Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.