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Xiaomi Redmi 6A против Huawei Honor 9 Lite

Ксиаоми Редми 6А
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Xiaomi Redmi 6A
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (621 против 396 нит)
  • На 45% выше плотность пикселей (427 vs 295 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6A
vs
Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 76.12%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 29 мс 29 мс
Контрастность 1554:1 1529:1
Максимальная яркость
Redmi 6A
396 нит
Honor 9 Lite +57%
621 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 151 мм
Ширина 71.5 мм 71.9 мм
Толщина 8.3 мм 7.6 мм
Вес 145 граммов 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A
72.92%
Honor 9 Lite +4%
76.12%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-T830 MP2
Частота GPU 660 МГц 600 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A
773
Honor 9 Lite +18%
916
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +2%
3660
Honor 9 Lite
3585
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6A
54776
Honor 9 Lite +37%
74854
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
57112
Honor 9 Lite
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки 7 ГБ 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:57 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6A
77.8 дБ
Honor 9 Lite +11%
86.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor 9 Lite, а если программное обеспечение – то Xiaomi Redmi 6A.

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