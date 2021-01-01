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Xiaomi Redmi 6A против Huawei P8 Lite 2017

Ксиаоми Редми 6А
VS
Хуавей Хонор 8 Лайт 2017
Xiaomi Redmi 6A
Huawei P8 Lite 2017

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5-дюймового Huawei P8 Lite 2017, который имеет процессор MediaTek MT6735 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei P8 Lite 2017
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 295 PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (555 против 396 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6A
vs
P8 Lite 2017

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 69.65%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.8% 93.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 29 мс 28 мс
Контрастность 1554:1 1474:1
Максимальная яркость
Redmi 6A
396 нит
P8 Lite 2017 +40%
555 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 147.1 мм
Ширина 71.5 мм 72.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 145 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A +5%
72.92%
P8 Lite 2017
69.65%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Хуавей Хонор 8 Лайт 2017 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 MediaTek MT6735
Макс. частота 2000 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 660 МГц 900 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A
773
P8 Lite 2017 +142%
1868
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +8%
3660
P8 Lite 2017
3375
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6A
54776
P8 Lite 2017 +4%
56892
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
57112
P8 Lite 2017
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки 7 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:57 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Huawei P8 Lite 2017
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6A
77.8 дБ
P8 Lite 2017 +7%
83.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 6A, а если дисплей и производительность – то Huawei P8 Lite 2017.

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