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Xiaomi Redmi 6A против Meizu C9

Ксиаоми Редми 6А
VS
Мейзу С9
Xiaomi Redmi 6A
Meizu C9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.45-дюймового Meizu C9, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (396 против 347 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6A
vs
Meizu C9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 73.87%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 29 мс -
Контрастность 1554:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6A +14%
396 нит
Meizu C9
347 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 146.2 мм
Ширина 71.5 мм 71.2 мм
Толщина 8.3 мм 9.7 мм
Вес 145 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A
72.92%
Meizu C9 +1%
73.87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Мейзу С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика PowerVR GE8320 -
Частота GPU 660 МГц 680 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A +11%
773
Meizu C9
697
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +96%
3660
Meizu C9
1869
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6A +249%
54776
Meizu C9
15705
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
57112
Meizu C9
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0
Оболочка UI MIUI 12 Flyme UI
Размер системы из коробки 7 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:57 ч. 1:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Meizu C9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6A
77.8 дБ
Meizu C9
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 1.162 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Xiaomi Redmi 6A, а если звук – то Meizu C9.

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