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Xiaomi Redmi 6A против Meizu M6T

Ксиаоми Редми 6А
VS
Мейзу М6Т
Xiaomi Redmi 6A
Meizu M6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.7-дюймового Meizu M6T, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Meizu M6T
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (442 против 396 нит)
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6A
vs
Meizu M6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 75.66%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 29 мс -
Контрастность 1554:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6A
396 нит
Meizu M6T +12%
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 152.3 мм
Ширина 71.5 мм 73 мм
Толщина 8.3 мм 8.4 мм
Вес 145 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A
72.92%
Meizu M6T +4%
75.66%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Мейзу М6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 MediaTek MT6750
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-T860 MP2
Частота GPU 660 МГц 520 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A +29%
773
Meizu M6T
597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +50%
3660
Meizu M6T
2438
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6A +35%
54776
Meizu M6T
40553
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
57112
Meizu M6T
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI MIUI 12 Flyme UI 7
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:57 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Meizu M6T
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.13 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 32.9 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6A
77.8 дБ
Meizu M6T
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Xiaomi Redmi 6A, а если камера и звук – то Meizu M6T.

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