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Xiaomi Redmi 6A против Oppo A3s

Ксиаоми Редми 6А
VS
Оппо А3с
Xiaomi Redmi 6A
Oppo A3s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.2-дюймового Oppo A3s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Oppo A3s
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1230 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3000 мАч
  • На 39% выше плотность пикселей (409 vs 295 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (494 против 396 нит)
  • Тонкие рамки – на 8.28% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6A
vs
Oppo A3s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 81.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 29 мс -
Контрастность 1554:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6A
396 нит
Oppo A3s +25%
494 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 156.2 мм
Ширина 71.5 мм 75.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 145 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A
72.92%
Oppo A3s +11%
81.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Оппо А3с в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 506
Частота GPU 660 МГц 500 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A +3%
773
Oppo A3s
749
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +11%
3660
Oppo A3s
3293
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6A
54776
Oppo A3s +15%
63048
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
57112
Oppo A3s
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 5.1
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:57 ч. 3:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Oppo A3s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 Exmor RS (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 5760 x 4312
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6A
77.8 дБ
Oppo A3s
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A3s более удачной покупкой.

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