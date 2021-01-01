Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 6A vs Galaxy A11 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 6A против Samsung Galaxy A11

Ксиаоми Редми 6А
VS
Самсунг Галакси А11
Xiaomi Redmi 6A
Samsung Galaxy A11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • На 0.95" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (442 против 396 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.68% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6A
vs
Galaxy A11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.45 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 29 мс -
Контрастность 1554:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6A
396 нит
Galaxy A11 +12%
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 161.4 мм
Ширина 71.5 мм 76.3 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 145 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A
72.92%
Galaxy A11 +12%
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Самсунг Галакси А11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 506
Частота GPU 660 МГц 720 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 6A
н/д
Galaxy A11
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 6A
н/д
Galaxy A11
1008
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6A
54776
Galaxy A11 +33%
72774
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
57112
Galaxy A11 +52%
86990
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 7 ГБ 10.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:57 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Samsung Galaxy A11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 1 (13 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6A
77.8 дБ
Galaxy A11
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A11 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 6A против Redmi 7
2. Redmi 6A против Redmi 8
3. Redmi 6A против Redmi 7A
4. Redmi 6A против Realme C3
5. Redmi 6A против Oppo A3s
6. Galaxy A11 против Galaxy A31
7. Galaxy A11 против Galaxy A30s
8. Galaxy A11 против Galaxy M31
9. Galaxy A11 против Galaxy A10s
10. Galaxy A11 против Galaxy A01

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях